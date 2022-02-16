Вашингтон, 16 февраля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Американский режиссёр Баз Лурман собирается выпустить биографический фильм про певца Элвиса Пресли. Информацию об этом передаёт FoxTime 16 февраля.

Пресли Элвис reg

Будущая картина расскажет о жизни популярного музыканта, дополнив повествование эксклюзивными кадрами. Мировая премьера запланирована на 24 июня 2022 года.

Напомним, что Баз Лурман за свою кинокарьеру выступил в роли режиссёра шести различных фильмов. Одной из самых популярных работ американца является фильм «Великий Гэтсби».