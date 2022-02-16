Афины , 16 февраля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Март станет решающим месяцем для роста цен, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Эконому в интервью телеканалу SKAI TV 16 февраля. Он добавил, что правительство примет дополнительные целевые меры для наиболее пострадавших граждан в зависимости от имеющихся в его распоряжении инструментов и возможностей.

ИА REGNUM Цены

«Мы постоянно обрабатываем все данные. Очевидно, что следующий месяц имеет решающее значение как для доходов, так и для домашних хозяйств, а также для хода роста цен на рынке», — сказал он.

Эконому подчеркнул, что правительство действует в сложный период, когда мир страдает и подвергается испытаниям, но призвал не забывать, что власти не перестали поддерживать граждан страны. «Правительство изыскивает возможности и ресурсы для поддержки общества, поддержки работников, поддержки бизнеса и потребителей в условиях этого невероятного и беспрецедентного повышения цен на энергоносители. И в то же время всегда разумно, чтобы сохранить бюджетный баланс и доверие к стране», — сказал он.