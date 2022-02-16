Ярославль, , 16:52 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области сотрудники ФСБ задержали директора ООО «Техмонтаж» Вячеслава Меньшикова. Об этом сообщает портал 76.ru.

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ООО «Техмонтаж» занималось строительством общеобразовательной школы на улице Тракторной в Рыбинске. По данным телеграм-канала «Ярославский городовой», речь идёт о хищении 90 млн рублей при строительстве школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вскоре после открытия на здании новой школы появились трещины. Также «Техмонтаж» занимался строительством очистных сооружений в Рыбинском районе, которое завершилось возбуждением уголовного дела.

Официального подтверждения задержания Меньшикова пока нет, телефон предпринимателя отключён.

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