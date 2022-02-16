Калуга, 16 февраля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Калужская область с 1 июля 2022 вступает в «пилотный» проект по внедрению автоматизированной системы налогообложения. Это позволит освободить налогоплательщиков от необходимости сдачи практически всей отчетности в инспекцию и фонды. Об этом16 февраля шла речь в Москве на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

«С ФНС у нас сложились конструктивное взаимодействие. Успешно реализуем ряд совместных проектов. В 2019 году Калужская область в числе четырех «пилотов» перешла на специальный налоговый режим для самозанятых», — отметил Владислав Шапша.

Калужский губернатор подчеркнул, что финансовая политика региона выстроена таким образом, чтобы незамедлительно реагировать на изменения в экономике и федеральном законодательстве. В регионе число самозанятых за два года выросло более чем в четыре раза и сейчас составляет более 30 тысяч. За 2021 год налог на профессиональный доход принес бюджету более 154 млн рублей.

С 1 января 2019 года налог на профессиональный доход запущен в Москве, в Московской и Калужской областях и в Татарии. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.