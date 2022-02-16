Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Президент США Джо Байден отверг просьбу своего предшественника Дональда Трампа использовать исполнительную привилегию, чтобы не предоставлять часть бумаг комиссии по расследованию 6 января 2021 года, сообщает 16 февраля Reuters.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Вместо этого Байден приказал Национальному архиву предоставить журналы посещений Белого дома комиссии Конгресса, расследующей нападение на Капитолий.

Напомним, ранее известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января и заявил, что расследование причин и обстоятельств данных событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».

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