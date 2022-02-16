Хельсинки, 16 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас коснулся греко-турецких отношений на брифинге после встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто в Хельсинки 15 февраля.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Дендиас назвал «довольно странным», что Турция, будучи членом НАТО, решила начать «серию провокационных и незаконных действий против другого государства-члена НАТО — Греции».

«Недавние заявления турецких официальных лиц, которые ставят под сомнение суверенитет Греции над островами Эгейского моря, абсолютно неприемлемы. Они не просто неприемлемы для нас. Они были отвергнуты ЕС, Госдепартаментом США, Министерством иностранных дел Великобритании и другими», — подчеркнул он, отметив при этом, что Афины всегда стремятся к конструктивному диалогу с Турцией, при этом основанному на международном праве и Международном морском праве.