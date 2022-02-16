Москва, , 16:50 — REGNUM С коронавирусной инфекцией в стационары поступают 7,5% пациентов, сообщил 16 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав России

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«7,5% из общего числа нуждающихся в лечении поступают сегодня в стационар. Общее количество, конечно же, возросло, в процентах оно меньше, чем в четвёртую волну. Но количество заболевших в общем числе по стране вынуждает нас разворачивать дополнительные койки. На сегодня лечение в больницах получает 194 тыс. человек, рост составил 11%», — сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

Мурашко подчеркнул, что коечный фонд в больнице имеется достаточный.

Также глава Минздрава рассказал о высокой загруженности амбулаторно-поликлинического звена.