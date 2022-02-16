Румыния, 16 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В результате масштабного пожара, произошедшего в ночь с 15 на 16 февраля в городе Тыргу-Лэпуш на северо-западе Румынии, было уничтожено крупное региональное предприятие, производившее медикаменты и средства санитарной защиты. Об этом 16 февраля сообщила бухарестская газета Jurnalul.

ГУ МЧС по Ярославской области Пожар на заводе

Согласно официальной информации, возгорание произошло в одном из цехов предприятия. Огонь быстро распространился по перекрытиям и охватил общую площадь в 6 тыс. кв. м. На данный момент известно о нескольких пострадавших. Жертв нет.

Для локализации пожара прибывшим на место происшествия огнеборцам потребовалось несколько часов. О причинах инцидента не сообщается.