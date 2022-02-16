Москва, , 16:47 — REGNUM Законные права России в Арктике пытаются оспорить Соединённые Штаты, заявил 16 февраля заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете».

В Арктике Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Преследуя эту цель, американцы приняли в течение двух последних лет арктические стратегии Пентагона, армии, ВВС и ВМС.

Также Пентагон планирует в Арктике расширить военное присутствие путём развертывания своих эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства трёх новых тяжёлых ледоколов к 2027 году.

Планируется, по словам Попова, создание американцами в этом регионе новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе — «арктической дивизии».

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