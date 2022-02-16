Хельсинки, 16 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Греция «поддерживает основополагающий принцип территориальной целостности и суверенитета всех стран», заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прессе после встречи с финским коллегой Пеккой Хаависто в Хельсинки во вторник, 15 февраля.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Дендиас добавил, что у него была возможность «сосредоточиться на ситуации в Восточной Европе и особенно на Украине».

«Мы рассматриваем Россию как часть архитектуры европейской безопасности», — отметил Дендиас, подчеркнув тот факт, что он отправится в Москву через два дня по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля министр иностранных дел ШвецииАнн Линдепредставила перед депутатами риксдага «Внешнеполитическую декларацию 2022», основополагающий документ, в соответствии с которым Королевство Швеции проводит свой внешнеполитический курс. В этом документе говорится, что «Россия угрожает всей системе безопасности в Европе». Россия и Украина при всех расхождениях в позициях симметрично заявляли о дезинформации западных СМИ и безосновательности заявлений о войне, заявила в тот же день официальный представитель МИД РФМария Захарова.