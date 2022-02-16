Москва, , 16:46 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование налогового администрирования, который Госдума приняла в первом чтении 15 февраля, сделает налоговую систему в России более прозрачной. Об этом 16 февраля заявила эксперт в бухгалтерском и налоговом учете, генеральный директор «Сальдо Фаворит» Екатерина Звягина.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов проект федерального закона предполагает внедрение института единого налогового счета, открываемого каждому плательщику в федеральном казначействе, куда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН налогоплательщика.

«В настоящий момент фискальные органы развиваются по пути унификации налоговой нагрузки и упрощения администрирования. Указанный законопроект лишь приближает ФНС к конечной цели — прозрачному, понятному и простому взаимодействию с налоговыми органами, налогоплательщиками и налогам, которые легко администрировать», — сказала Звягина.

При этом эксперт отметила, что как таковой проблемы с оплатой налогов, пеней и штрафов не было. Частая смена кодов бюджетной классификации (КБК) затрудняла работу только микробизнеса, который вынужден вести свой учет самостоятельно.

«Первым шагом в сторону «упрощения налогообложения» стало введение патентной системы налогообложения, предполагающей один заранее рассчитанный платеж при полном отсутствии отчетности. Сейчас ожидается новая система налогообложения (АУСН), которая также не предполагает налоговой отчетности, а платежи будут рассчитываться автоматически в личном кабинете налогоплательщика. Могу предположить, что принятие законопроекта о едином налоговом платеже будет положительно воспринято бизнесом. Однако на этапе внедрения компаниям потребуется время для адаптации, в том числе и внесение изменений в учет», — заявила Звягина.

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