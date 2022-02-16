Вашингтон, 16 февраля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Американский сериал «Как я встретила вашего папу» получит продолжение. Соответствующей информацией поделился портал «Канобу» 16 февраля.

Скриншот YouTube Сериал «Как я встретила вашего папу»

По имеющимся данным, новый сезон получит 20 эпизодов. Съёмки проекта начнутся в ближайшее время.

Напомним, что выход сериала «Как я встретила вашего папу» состоялся 18 января 2022 года. Главную роль в проекте сыграла актриса Хилари Дафф.