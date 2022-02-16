Минск, 16 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. После посещения украинским военным атташе российско-белорусских военных учений в Белоруссии сегодня, 16 февраля, белорусский атташе посетит военные учения украинской армии в Ровно. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Mil.ru На российско-белорусских военных учениях

По словам украинского министра, договорённость о взаимном посещении военных учений была достигнута накануне с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Резников отметил, что Украина заинтересована в сохранении хороших отношений с Белоруссией.

Накануне украинские СМИ пытались представить Белоруссию источником военной угрозы. Украинская пресса писала о якобы возможной интервенции 16 февраля — в том числе с территории Белоруссии, где проходит российско-белорусское оперативное учение «Союзная решимость — 2022». Украинские «эксперты» отрабатывали в СМИ ещё одно направление якобы возможного вторжения — со стороны Приднестровской Молдавской Республики. По факту 16 февраля ни с одного из предсказанных направлений нападения не произошло.