Сидней, Австралия, 16 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Австралии впервые почти за 60 лет акула убила пловца у сиднейского пляжа, нанеся ему смертельные травмы, сообщает 16 февраля Reuters со ссылкой на местную службу скорой помощи.

Цитата из к/ф «Челюсти». реж. Стивен Спилберг. 1975. США Акула

Свидетели рассказали местному телевидению, что видели, как акула напала на пловца в гидрокостюме.

«Мы услышали крик и обернулись. Это выглядело так, будто машина упала в воду. Большой всплеск! Затем акула вгрызлась в тело, и повсюду была кровь», — рассказал свидетель Крис Линто телеканалу Nine.

Другой свидетель сообщил, что акула была длиной примерно в 4,5 метра.

Напомним, что правительство штата Новый Южный Уэльс потратило миллионы долларов, пытаясь уменьшить число нападений акул на побережье. На пляже была установлена 51 сеть, а также организованы полеты беспилотников и работа станции по отслеживанию акул. Данные станции могут отслеживать белых акул через спутник и посылать сигнал тревоги.