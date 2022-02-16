Москва, , 17:00 — REGNUM К эксперименту об ограничении выбросов парниковых газов смогут подключиться и другие регионы, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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«Заинтересованность в проведении эксперимента выразили Республика Башкортостан, Хабаровский край, Иркутская и Калининградская области. Полученный опыт будет полезен в работе регионов, появятся совершенно новые механизмы экологического контроля и регулирования экономической деятельности», — отметила Абрамченко.

Важнейшей частью эксперимента станет квотирование выбросов парниковых газов и введение системы учета и оборота единиц выполнения квоты.

В 2021 году была проведена инвентаризация парниковых газов в Сахалинской области: выбросы составили 12,3 млн т СО2-экв, поглощение — 11,1 млн т СО2-экв. Разница между выбросами и поглощениями составила около 10% или 1,2 млн т СО2-экв. Это и есть тот объем, который требуется сократить для достижения углеродной нейтральности, указали в правительстве РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому эксперимент будет проводиться на территории Сахалинской области с 1 сентября 2022 г. по 31 декабря 2028 г. включительно, а также на территориях иных субъектов РФ, включенных в эксперимент путем внесения изменений в закон.

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