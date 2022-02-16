Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил срок освобождения территории гаражного кооператива КАС «Маяк» до 15 мая 2022 года. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе Смольного. Ранее гаражники выступили против сноса своих боксов.

Снос гаражей (архивное фото) Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Территорию гаражного кооператива на Васильевском острове освобождают для дальнейшего строительства на ней социальных объектов. Среди них — детские сады и школа на 1375 мест.

Договор с арендатором городской земли был расторгнут ещё в 2020 году, что в дальнейшем было зарегистрировано и в Росреестре. Изначально гаражи КАС «Маяк» должны были убрать уже к сегодняшнему дню, к 16 февраля 2022 года, однако график сместился.

Инициатором увеличения срока вывоза гаражей с освобождаемой территории стал председатель ВРОО СПб МО ВОА Вячеслав Лонгиненко, направивший обращение на имя Александра Беглова с просьбой продлить время, отведённое на освобождение участка. Предложение было поддержано губернатором.

Как сообщает Смольный, владельцы гаражей получат компенсацию, размер которой определяется методикой комитета по управлению городским имуществом от 20.03.2012 N27-р.

Напомним, жители Васильевского острова выступали против строительства объектов на этой территории, так как ранее она, по их данным, она была местом захоронения опасных промышленных отходов. Инициативная группа собирает средства на проведение экспертизы для доказательства невозможности планируемого строительства социальных объектов.

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