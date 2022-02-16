Афины , 16 февраля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Греции вызвало посла Украины в Греции Сергея Шутенко по поводу серьезного инцидента в украинской деревне Гранинта, в результате которого погибли и получили ранения проживающие там греческие экспатрианты, говорится в сообщении МИД 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ведомство подчеркнуло свою особую озабоченность безопасностью и защитой греков диаспоры и потребовало полного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.

Посол Украины Шутенко Сергей выразил свои искренние соболезнования семьям погибших и заявил, что за инцидентом не было политических или этнических мотивов. Он сообщил, что погибли два гражданина Украины, один из которых был этническим греком, а двое других получили серьезные ранения. Он отметил, что виновные арестованы и предстанут перед судом.