Кейптаун, 16 февраля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Площадку, построенную для шоу «Звёзды в Африке» разрушил сильный ветер. Об этом 16 февраля сообщила участница проекта, блогер Валя Карнавал в историях личного Instagram-аккаунта.

Скриншот видео в YouTube Валя Карнавал

По словам блогера, на место съёмок передачи «спустился огромный циклон», который снёс лаундж-зону и кухню. «Тут реально апокалипсис творится», — поделилась Валя Карнавал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера первого эпизода нового сезона шоу состоится 27 февраля 2022 года. Ведущими вновь выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян.