Казань, 16 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В отношении девяти жителей города Казани завершено расследование уголовного дела, возбужденного по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

С 2014 по 2020 годы обвиняемые передавали медработникам военного комиссариата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани вознаграждение в виде денег в размере от 80 до 260 тыс. рублей за выставление призывникам диагнозов, которые исключали возможность прохождения ими службы в армии. На их основании в дальнейшем принимались решения об освобождении молодых людей от призыва. Следствием установлено 27 подобных эпизодов. Общая сумма незаконно переданного вознаграждения составила более 4,2 млн рублей.

Обвиняемые признали причастность к совершению преступления. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Чувашии при прохождении медкомиссии 11 парней признали непригодными для службы в армии. Размер взятки за данные услуги варьировался от 100 тыс. до 210 тыс. рублей. По оценке правоохранителей, всего было получено свыше 1,5 млн рублей.

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