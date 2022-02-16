Афины , 16 февраля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Программа сотрудничества Греции и Израиля в области обороны на 2022 год была подписана во вторник, 15 февраля, как было объявлено Генеральным штабом национальной обороны Греции (HNDGS).

Сотрудничество

Документ подписали директор по международным отношениям HNDGS бригадный генерал Николаос Холевас и начальник отдела международного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Израиля полковник Гил Долов.

Программа также включает действия, согласованные в контексте Совместного плана действий Греции, Кипра и Израиля на 2022 год.