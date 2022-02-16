Улан-Батор, , 16:34 — REGNUM Талант российского фигуриста Камилы Валиевой и скандал, связанный с ней, в эти дни привлекают особое внимание монгольских зрителей. Пользователи соцсетей желали удачи, а также выразили восхищение российской фигуристкой. Среди них был министр образования и науки Монголии Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан.

Камила Валиева Ttckcv21

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«Камила Валиева, которой всего лишь 15 лет. Какая выносливость, энергия и непобедимость исходят от этой маленькой девочки. Хочется отправить ей стихотворение Дашбалбара «Будь как небо». Надеюсь, что мы скоро увидим момент получения золотой медали. Будь как небо, Камила» , — написал в своей странице Лувсанцэрэнгийн Энх-Амгалан.

В монгольских СМИ российскую фигуристку Камилу Валиеву называют «ярким светом в темноте» и «победившей давление со стороны ненадежных взрослых».