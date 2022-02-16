Варшава, , 16:34 — REGNUM Известный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что бывшие сотрудники CD Projekt RED готовятся объявить о создании своей собственной студии-разработчика игр. Об этом он написал на своей странице в Twitter 16 февраля.

Ведьмак BagoGames

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1493930779000328192

Новая студия будет называться Rebel Wolves, сейчас она уже работает над ролевой игрой в жанре фэнтези. Ожидается, что официальный анонс состоится сегодня, 16 февраля.

Напомним, что польская компания CD Projekt RED наиболее известна по играм серии «Ведьмак», а также по неоднозначно принятой Cyberpunk 2077.

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