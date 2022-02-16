Афины , 16 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Рост цен является социальной проблемой, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Эконому в интервью ANT1 15 февраля. Он пояснил, что повышение цен было глобальным явлением, которое не имело корней в Греции, но, тем не менее, было «реальной проблемой, которая очень затрудняет повседневную жизнь многих наших сограждан».

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

Эконому подчеркнул, что в отношении к этому фактору есть два основных момента: «Во-первых, быть честным, излагать правду, не приукрашивая, не трагизируя и не отвергая, а во-вторых, как ответственное правительство, не ограничиваться замечаниями. Правительство должно действовать, его политика должна давать результаты, которые поддерживают людей, пытаясь смягчить последствия роста цен и, с другой стороны, обеспечить сбалансированный и безопасный курс для страны в необычной, нестабильной и сложной международной обстановке не только в отношении экономических параметров».

Он добавил, что граждане хотят, чтобы правительство было рядом с ними не только в трудные времена, но и постоянно создавало условия процветания для всех. Эконому напомнил, что правительство выделило более 1,8 миллиарда евро на поддержку потребителей, столкнувшихся с повышением цен на энергоносители. Он также отметил, что ни одна страна в Европе не выделяла таких сумм.