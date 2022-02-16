Лос-Анджелес, США, 16 февраля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Режиссёр Джон Красински работает над третьей частью хоррора «Тихое место». Об этом 16 февраля пишет The Hollywood Reporter.

Кадр из фильма «Тихое место 2» Эмили Блант

По словам Красински, премьера картины запланирована на 2025 год. Другие подробности производства фильма пока не раскрывают. Ранее предполагалось, что «Тихое место 3» выйдет в 2023 году.

ИА REGNUM напоминает, что первая часть трилогии «Тихое место» вышла в 2018 год, вторая — в 2021 году. В фильмах показан постапокалиптический мир, в котором люди почти истреблены человекообразными слепыми монстрами, которые обладают обострённым слухом, благодаря чему, услышав жертву, быстро настигают и убивают её.