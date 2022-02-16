История вопроса

США - страна, сложившаяся благодаря массовой миграции европейских народов, а также работорговле. Волны миграции наблюдались в XVIII, XIX и XX веках. Однако в XXI веке американский "плавильный котёл" перестал работать - массы мигрантов, особенно из стран Латинской Америки, но также и других уголков мира перестали эффективно интегрироваться в американское общества и начали образовывать сплоченные и обособленные диаспоры, подчас живущие по собственным "законам", к тому же сильно криминализованные.



Для современных США проблемы с иммиграцией являются «трудным вопросом», вредящим имиджу американцев как сострадательного народа. Демократическая и Республиканская партии решают проблему иммиграционного кризиса разными способами. Это отчетливо видно в ситуации на южной границе США, где миграционное давление ощущается наиболее сильно.



Администрация экс-президента США Дональда Трампа придерживалась политики не допущения нелегальных мигрантов в Штаты, начав строительство стены на южной границе. Однако с приходом нового президента демократа Джо Байдена проект стены был свернут и в страну хлынул поток нелегалов со всей Южной Америки.



С приходом новой администрации также участились случаи с брошенными на границе детьми. Проблема вызывает споры среди граждан, разделяя их на два лагеря. Одни жалеют детей и обвиняют в расизме всех, кто возмущается ситуацией, а другие волнуются, что такой наплыв мигрантов быстро исчерпает ресурсы страны, а также что нелегальные дети-мигранты «крадут будущее американских детей и легальных мигрантов».



По миом этого американцы негодую из-за того, что поток мигрантов способствует проникновению в страну наркотиков, торговле людьми и развитию бизнеса картелей. Также Демократическую партию обвиняют в том, что она видит в мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов.