Вашингтон, 16 февраля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. На американо-мексиканско границе больше десятка нелегальных мигрантов зашили себе рты нитками рот, надеясь таким образом убедить иммиграционные власти помочь им попасть в США, сообщает Reuters.

charlie merrow Шито белыми нитками

Мигранты, в основном жители Центральной и Южной Америки, помогли друг другу зашить губы с помощью игл и пластиковых ниток. На снимках, сделанных Reuters, видно, как они, используя спирт, вытирают капли крови со швов. Один из активистов сказал, что с помощью протеста мигранты надеются привлечь внимание национального института миграции.

Миграционное агентство Мексики (INM) выразило обеспокоенность тем, что мигранты с помощью такого способа пытаются оказать давление на власти.