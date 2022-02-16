Красногорск, , 16:32 — REGNUM Порядка 90% беременных женщин Подмосковья, у которых нет противопоказаний к прививке, прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 16 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса в Московской области.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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По его оценке, вакцинацию от COVID-19 с начала пандемии на территории региона прошли свыше 8,6 тыс. беременных женщин. В первую очередь прививку необходимо было сделать беременным из групп риска: с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями, заболеваниями легких и печени, и другими хроническими болезнями.

«Проводят вакцинацию во втором и третьем триместрах, на сроке после 22-х недель. Можно это сделать и заблаговременно — медики рекомендуют прививаться при планировании беременности», — сказано в сообщении.

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