Рига, , 16:26 — REGNUM Апелляционный суд Ирландии отклонил прошение о помиловании 44-летнего гражданина Латвии Дмитрия Венсковича, который получил срок за перевозку крупной партии наркотиков. Об этом сообщил латвийский портал rus.jauns.lv.

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Во время обыска у мужчины конфисковали наркотики на сумму 2,5 млн евро. В суде осужденный просил сократить 8 лет тюремного заключения, упомянув, что он хочет вернуться в Латвию. Также на суде адвокат пояснил, что у его клиента выявлены проблемы с сердцем, недавно ему даже потребовалась госпитализация.

По словам осужденного, в Латвии с ним связался незнакомый мужчина, который попросил дальнобойщика отвезти знакомому в Ирландию посылки. За услуги водителю были обещаны 200 евро. Также дальнобойщику выдали номер мобильного телефона в Ирландии, на который нужно было позвонить, когда фура прибудет в условленное место. О том, что было внутри ящиков, латвиец не знал.

В суде гражданин Латвии признал свою вину в контрабанде 36 кг наркотиков.