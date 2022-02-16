Москва, 16 февраля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон об индексации пенсий военным, вышедшим на пенсию сотрудникам МВД, Росгвардии, МЧС, генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФСИН и других структур, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

В итоге с 1 января 2022 г. будет проиндексирован размер пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6%.

Устанавливается с 1 января 2022 г. до 1 октября 2022 г. ежемесячная доплата к пенсиям военных пенсионеров и приравненных к ним лиц в размере 8,6% от назначенной пенсии. С 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в федеральном законе «О ветеранах», и членов их семей — 4,6%.

Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц с 1 октября 2022 г., устанавливается в размере 77,41% от денежного довольствия. Сейчас этот показатель составляет 74%.

Расходы федерального бюджета на эти цели составят 63 млрд рублей, уточнил первый замглавы Минфина Леонид Горнин. По его словам, средняя пенсия составит порядка 33 тыс. рублей.