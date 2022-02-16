Москва, , 16:25 — REGNUM В Москве снижается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 16 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с ковидом.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По словам столичного мэра, абсолютные показатели в Москве пока высокие, однако заболеваемость и число госпитализаций начали снижаться.

«Мы только за последние три дня освободили около тысячи коек», — сказал Собянин.

По его словам, это позволяет возвращать медицинские учреждения к оказанию плановой помощи. В качестве примера он назвал ГКБ №15 им. О. М. Филатова.