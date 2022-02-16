Москва, , 16:17 — REGNUM Для школьников 1−4 классов стартует очередная серия всероссийских онлайн-олимпиад. Основной тур начнется 21 февраля с математики, а до этого можно испытать свои силы на пробном туре. Уже к 26 апреля организаторы обещают подвести итоги всех олимпиад.

Задания составили методисты Яндекс. Учебника и эксперты Центра педагогического мастерства, а партнером олимпиады стала Академия Министерства просвещения России. Онлайн-олимпиаду смогут пройти все школьники вне зависимости от уровня их знаний.

Все задачи вписаны в интерактивный сюжетный квест, что позволяет ребенку учиться на знакомом ему цифровом языке. Задания наглядно показывают, как знания, полученные в школе, можно применять в жизни. Например, задания по математике ориентированы на решение практических жизненных ситуаций, задачи по окружающему миру знакомят ребенка с научными методами изучения мира, а в русском языке используются знакомые всем детям смайлики и повседневные фразы.

Как заявил ИА REGNUM менеджер продукта в Яндекс. Учебнике Георгий Яковлев, при подготовке олимпиад ставилась цель создать такие задания, в которых были бы сюжетность, нарративность, запоминающиеся герои — то, что называется лор (англ. lore), то есть детали и факты, которые создают объёмное пространство, ощущение присутствия и иммерсивность.

«Для этого был создан концептуальный фреймворк с описанием основной сюжетной арки и локаций, в которых разворачиваются события. В нем существуют четкие правила, которые помогают нам интереснее и увлекательнее объяснять детям задания. Вселенная наполнена разными героями, среди которых есть семь главных персонажей-детей, потому что школьникам эмоционально откликаются похожие на них образы, они могут отождествить себя с ними и переносить их опыт на себя. Олимпиада вписана в контекст общей вселенной со знакомыми детям персонажами. Таким образом мы создаем модельную ситуацию, в которой ребенок, чтобы найти ответ, вспоминает те правила, которые ему рассказывал учитель и с которыми он сталкивался в сюжетных заданиях», — добавил он.