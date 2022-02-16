Москва, 16 февраля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в ходе визита в Москву встретился с главой департамента информации и печати МИД России, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба абхазского дипломатического ведомства.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Обсуждались параметры активизации сотрудничества Департамента информации и печати МИД РФ с профильным департаментом МИД Абхазии для эффективного взаимодействия в рамках решения задач нового многофункционального Медиацентра МИД Абхазии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства стороны приняли план действий, которые предпримут в первую очередь для того, чтобы усилить международную информационную политику Абхазии. Также Ардзинба и Захарова обсудили оптимизацию международного имиджа республики в соцсетях.

Стоит отметить, что Ардзинба отправился в Москву с рабочим визитом 8 февраля. Ранее он встретился первым заместителем председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым и передал через него обращение к генсеку ООН с призывом дать Абхазии статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций.