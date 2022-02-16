Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 16 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Пуровском районе ЯНАО инспектор УФСИН наказан за взятку в виде бутылки виски. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Publicdomainpictures.net Виски

Установлено, что инспектор УФСИН по ЯНАО при контроле за обвиняемым, который находился под домашним арестом, принял от поднадзорного подарок в виде бутылки виски стоимостью более 18 тыс. рублей.

По представлению прокурора трое служащих ведомства в Пуровском районе, ответственных за профилактику коррупции, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд по иску прокурора признал факт дарения ничтожной сделкой и взыскал с коррупционера 18,5 тыс. рублей.