Подгорица, , 16:15 — REGNUM Комитет юстиции и внутренних дел Европейского парламента (ЕП) принял отчет о законодательной инициативе, в которой изложен ряд мер по решению проблем, связанных с «инвестиционными схемами получения гражданства и вида на жительство». Один из них заключается в том, что страны-кандидаты в ЕС отменяют программу «гражданство за инвестиции». В документе упоминается и Черногория, сообщает RTCG.

Евро Pixabay.com

Там отмечается, что риск исходит от третьих стран, которые имеют схемы гражданства за инвестиции и имеют возможность путешествовать в ЕС без виз, потому что граждане третьих стран могут купить гражданство этой третьей страны с единственной целью въезда в ЕС.

В заявлении утверждается, что «золотые паспорта» нежелательны с этической, юридической и экономической точки зрения и представляют собой несколько серьезных рисков для безопасности.

«Так называемые «золотые паспорта» подрывают сущность гражданства ЕС и должны быть постепенно упразднены», — настаивают депутаты Европарламента.

Напомним, что в конце декабря 2021 года правительство Черногории продлило программу гражданства за инвестиции на 12 месяцев.