София, 16 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. На рабочем заседании болгарского кабинета министров 16 февраля члены правительства страны одобрили план финансирования трех проектов в сфере обороны и поддержки армии Болгарии. Об этом сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, с соответствующей инициативой выступил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, предложивший выделить на эти цели из государственного бюджета на 2022-й год более 150 млн евро.

Предполагается, что уже к 1 апреля текущего года правительство страны предоставит 85 млн евро на модернизацию танков Т-22, еще 36 млн евро будут направлены на установку радиооборудования для указанных машин, сертифицированное по стандартам НАТО. Помимо прочего, 30 млн евро София направит на работы по созданию собственных армейских БМП.

В настоящее время у Болгарии нет дополнительных средств на поддержку программы. Проект Госбюджета Болгарии одобрен Народным собранием (парламентом) страны только в первом чтении.