Подгорица, 16 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Социал-демократы Черногории (партия SD) представят на парламентскую процедуру поправку к закону об акцизах, которая предлагает, чтобы в случае значительного роста цен на нефтепродукты на мировом рынке, как это происходит на протяжении длительного времени, правительство Черногории может принять решение о снижении акциза на 25%, сообщает RTCG.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Как отмечается в сообщении партии, цены на топливо в стране находятся на рекордно высоком уровне.

В SD заявили, что за последние полтора года цены на топливо выросли более чем в десять раз, и сегодня они примерно на 40% выше, чем в декабре 2020 года.

«К сожалению, такой рост цен на топливо повлиял на рост цен на многие другие товары и услуги, что привело к падению уровня жизни большого числа граждан. Социал-демократы ожидают, что это предложение будет принято на следующем сессии в парламенте Черногории», — говорится в сообщении.