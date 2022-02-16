В Москве Toyota Camry въехала в витрину салона света
Москва, 16 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Автомобиль Toyota Camry в Москве врезался в витрину салона света, сообщает 16 февраля телеграм-канал Mash.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
По данным канала, водителю автомобиля стало плохо за рулём. На Новослободской улице его машина столкнулась с другими транспортными средствами, вылетела на тротуар и врезалась в витрину салона.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники автоинспекции, а также аварийные службы.
Канал опубликовал видеозапись с места происшествия, на них повреждённый автомобиль Toyota Camry стоит возле разбитой витрины.