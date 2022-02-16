Сухум, , 16:06 — REGNUM Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил (ВС) России приняли участие в двухсторонних учениях в Абхазии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ЮВО.

Учения Mil.ru

По данным ведомства, в манёврах участвуют 1,5 тыс. бойцов. Учения начались на горном полигоне Цабал. В ходе тренировок танкисты и артиллеристы отработают действия при обороне, а также способы блокирования и уничтожения противника в горных лесах.

«В ходе учения подразделения также выполнят поиск диверсионных групп условного противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», — говорится в сообщении.

В ЮВО отметили, что в ходе учений будет задействовано около 300 единиц боевой техники. Запланировано применение машин для разведки «Дозор», самоходных артиллерийских установок «Акация» и других.

Напомним, 30 января в Сухуме впервые прошли абхазско-российские антитеррористические учения.