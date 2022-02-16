Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Возможностью открыть и закрыть больничный лист через официальный интернет-портал «Здоровье петербуржца» воспользовались уже более 13 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика.

Листок нетрудоспособности Дарья Антонова © ИА REGNUM

Портал во время подъема заболеваемости COVID-19 из-за штамма «Омикрон» стал одним из способов приёма заявок от жителей города на открытие и закрытие листка нетрудоспособности. Это произошло благодаря приказу Минздрава № 57н от 4 февраля 2022 г. Компания «Нетрика Медицина» обеспечила портал возможностью осуществлять эту деятельность с помощью электронных сервисов.

Помимо портала, для работы с больничными доступны и другие способы. Среди них обращение в службу 122, а также в чат-бот Telegram-канала. Пациент получит листок нетрудоспособности максимум на семь дней. После регистрации заявки сотрудник поликлиники, к которой прикреплён пациент, свяжется с контактным лицом для подтверждения.

«Перед нами стояла задача разгрузить первичное звено оказания медицинской помощи, то есть поликлиники, — заявил руководитель Центра электронного здравоохранения СПБ МИАЦ Алексей Архипов. — С задачей справились, городской портал в течение недели успешно принимает заявки».

Отметим, в Санкт-Петербурге планируют дистанционно выдавать и закрывать рабочие листы до 15 марта 2022 года. Работа медицинских учреждений вернётся в обычный режим после улучшения эпидобстановки.

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