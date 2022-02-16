Джакарта, , 16:05 — REGNUM Число людей, прошедших ревакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 7 505 145 человек, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество людей, которым была введена первая доза вакцины против коронавируса, составляет 188 833 480 человек или 90,6%, а 137 485 375 человек или 66,01% прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Правительство Индонезии поставило цель привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии напомнило правительству провинции Бантена об угрозе землетрясения и цунами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии предупредили об угрозе мощного землетрясения