Ревакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 7,5 млн человек
Джакарта, 16 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Число людей, прошедших ревакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 7 505 145 человек, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
Количество людей, которым была введена первая доза вакцины против коронавируса, составляет 188 833 480 человек или 90,6%, а 137 485 375 человек или 66,01% прошли полную вакцинацию от коронавируса.
Правительство Индонезии поставило цель привить от коронавируса 208 265 720 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии напомнило правительству провинции Бантена об угрозе землетрясения и цунами.