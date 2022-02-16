Таллин, , 16:04 — REGNUM Эстонская компания по переработке и утилизации отходов Ragn-Sells намерена построить вблизи Балтийской электростанции в Нарве завод, который превратит опасные отходы в экспортное сырье и создаст порядка 500 новых рабочих мест. Об этом сообщил региональный портал gazeta.ee со ссылкой на презентацию проекта.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель проекта Алар Салусте рассказал, что из восьми возможных мест для строительства Нарва — самое предпочтительное, здесь все под рукой: сланцевая зола, электричество, вода и рабочие руки.

По утверждению потенциальных инвесторов, завод производить не будет производить отходов. Наоборот, благодаря деятельности завода количество углекислого газа в атмосфере будет уменьшаться.

Ragn-Sells планирует начать полномасштабное производство карбоната кальция на новом заводе в 2027 году, соответствующие заявки компания подаст в Нарвскую городскую управу уже в ближайшее время.

Завод сможет перерабатывать миллион тонн сланцевой золы в год, в результате чего будет производиться около 500 000 тонн высокочистого карбоната кальция. Инвестиции в строительство завода составят 250 млн евро — они создадут до 100 прямых и порядка 400 косвенных рабочих мест.

Ранее завод по переработке сланцевой золы планировали построить под Аувере по соседству с Нарвой, однако эти планы отвергло самоуправление Нарва-Йыэсуу.

Алар Салусте напомнил, что отказ был связан не с экологическими соображениями, а потому что муниципалитет не хотел лишиться компенсации за складирование сланцевой золы на своей территории — по разным подсчетам курортный город Нарва-Йыэсуу потерял бы от 80 000 до 250 000 евро в год.