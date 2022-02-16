Таллин, 16 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Эстонская компания по переработке и утилизации отходов Ragn-Sells намерена построить вблизи Балтийской электростанции в Нарве завод, который превратит опасные отходы в экспортное сырье и создаст порядка 500 новых рабочих мест. Об этом сообщил региональный портал gazeta.ee со ссылкой на презентацию проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Руководитель проекта Алар Салусте рассказал, что из восьми возможных мест для строительства Нарва — самое предпочтительное, здесь все под рукой: сланцевая зола, электричество, вода и рабочие руки.

По утверждению потенциальных инвесторов, завод производить не будет производить отходов. Наоборот, благодаря деятельности завода количество углекислого газа в атмосфере будет уменьшаться.

Ragn-Sells планирует начать полномасштабное производство карбоната кальция на новом заводе в 2027 году, соответствующие заявки компания подаст в Нарвскую городскую управу уже в ближайшее время.

Завод сможет перерабатывать миллион тонн сланцевой золы в год, в результате чего будет производиться около 500 000 тонн высокочистого карбоната кальция. Инвестиции в строительство завода составят 250 млн евро — они создадут до 100 прямых и порядка 400 косвенных рабочих мест.

Ранее завод по переработке сланцевой золы планировали построить под Аувере по соседству с Нарвой, однако эти планы отвергло самоуправление Нарва-Йыэсуу.

Алар Салусте напомнил, что отказ был связан не с экологическими соображениями, а потому что муниципалитет не хотел лишиться компенсации за складирование сланцевой золы на своей территории — по разным подсчетам курортный город Нарва-Йыэсуу потерял бы от 80 000 до 250 000 евро в год.