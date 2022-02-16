Москва, 16 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Комик Семён Слепаковпредставил клип на юмористическую песню о вакцинации под названием «Или нет…». Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 16 февраля.

BardDesytnik Семён Слепаков

В песне герой Слепакова рассуждает на тему того, ставить ли ему вакцину от коронавируса или нет — он сравнивает мнения, а также опыты протекания болезни других людей. За сутки клип посмотрели более 990 тыс. человек, а 57 тыс. из них поставили ролику отметку «мне нравится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Семён Слепаков готовит новый сериал для телеканала ТНТ под названием «Неприличные деньги». Дата выхода шоу пока неизвестна — в нём сыграют Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко и другие актёры.