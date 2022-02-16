Казань, , 16:31 — REGNUM В Татарии в Арбитражный суд за прошлый год поступило 5,7 тыс. заявлений о несостоятельности (банкротстве) граждан. По сравнению с 2020 годом рост составил 50%. Итоги работы за 2021 год подвел председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В суд в прошлом году поступило 32 450 заявлений. Это на 2253 заявления больше (7%), чем в 2020 году, но меньше на 4113 заявлений (6%), чем в 2019 году.

Судьями рассмотрены порядка 28 403 дел, против 32 343 в 2019 году и 25 742 — в 2020 году. Рост по сравнению с 2020 годом составил примерно 10%.

Чаще всего рассматривались дела, связанные с защитой интеллектуальной собственности; дела, вытекающие из посреднических договоров; об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности; дела, вытекающие из договора электроснабжения; связанные с защитой права собственности.

Судебная нагрузка выросла до 124 дел в месяц, в 2020 году — 98, в 2019 данный показатель был 101.

Выслушав доклад, глава Татарии Рустам Минниханов подчеркнул, что процедуру банкротства следует проводить таким образом, чтобы максимально выполнить обязательства должника перед государством и перед кредиторами.

«Правительству республики также нужно глубже вникать в вопросы, связанные с причиной банкротств. Это не всегда вина одного предпринимателя, здесь, думаю, и мы недорабатываем», — заявил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России за первые 9 месяцев 2021 года суды признали банкротами 137 485 граждан и индивидуальных предпринимателей. Это в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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