Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Пожар в административном здании у станции метро «Приморская» тушили днем 16 февраля в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Около 15 часов по московскому времени пожар возник в здании на улице Одоевского дом 24, корпус 1.

«В административном здании происходило горение обстановки на площади 12 кв. метров», — пояснили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 15:17 пожару был присвоен дополнительный № 1Бис, однако уже в 15:39 пожар был локализован, а затем произошел отказ от повышенного номера.

Борьбой с огнем были заняты 12 единиц техники и 46 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

По данным СМИ, в горевшем здании расположены организации и предприятия геологической направленности, в том числе учебный центр СПбГУ.