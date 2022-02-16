Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 16 февраля, по состоянию на 15:25 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,18%, до $94,38 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

«Вышедшие 15 февраля предварительные данные по запасам от Американского института нефти показали сокращение на 1,1 млн баррелей. Впрочем, консенсус-прогноз предполагал ещё большее падение.

Сегодня будет опубликован отчет минэнерго США, который может указать на рост дефицита. Так что нефтетрейлеры, накануне не сумевшие уверенно продавить поддержку уровня $93 за баррель, приступили к покупкам.

Однако над рынком все больше нависает вероятность резкого ужесточения монетарной политики ФРС США. Данные по инфляции остаются нерадужными, а тут ещё и CNN сообщает о том, что рост цен на энергоносители из-за геополитической напряженности может поднять темпы обесценивания доллара выше 10%.

Так что окно возможности у спекулянтов пощупать на прочность рубеж $100 за баррель снижаются — дальше заёмные средства будут дорожать, подрезая крылья любителям рисковых активов.

Но пока рост котировок черного золота продолжается, несмотря на некоторое снижение геополитических угроз», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть дорожает в ожидании макроэкономической статистики из США