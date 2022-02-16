16 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Валерий Ходячий, , 19:24 — REGNUM В Южной Корее обсудили убийство соотечественника за рубежом.

Якуб Шиканедер. Убийство в доме. 1890

По сообщениям американских СМИ, 14 февраля департамент полиции Нью-Йорка задержал 25-летнего темнокожего бездомного, которого подозревают в убийстве женщины южнокорейского происхождения.

Известно, что во время конвоирования преступник отрицал свою вину. Однако камеры видеонаблюдения показали, что мужчина преследовал женщину со станции метро.

13 февраля тело уроженки Южной Кореи в возрасте старше 30 лет было обнаружено в собственной квартире, расположенной в районе Чайнатаун. После того, как на место происшествия прибыла полиция, преступник попытался скрыться через аварийный выход, однако был задержан.

Китайский квартал Нью-Йорка Mobilus In Mobili

Отмечается, что в прошлом году полиция арестовывала 25-летнего бездомного четыре раза.

«Мне кажется, что это всё из-за китайцев! За границей мало кто может отличить представителя Китая от представителя Южной Кореи», — пишет henr***.

«Темнокожие, подвергшиеся преследованиям, теперь пытаются отомстить миру через представителей стран Азии», — отмечает hogm***.

«Расизм — вечная проблема», — умозаключает rcmr***.

«США — худшая страна», — негодует bepa***.

«Это всё из-за Чайнатауна!» — предполагает yby8***.

«США — это страна, где постоянно нужно быть начеку и держать пистолет под подушкой», — пишет bk03***.

«И зачем только Линкольн подписал указ об отмене рабства?!» — недоумевает ks14***.

Авраам Линкольн

«Грязные, невежественные и жестокие животные!» — негодует game***.

«Вот по этой причине в США не относятся к темнокожим как к людям», — считает kim3***.

«Ирония в том, что наибольшее число преступлений на расовой почве происходит именно в такой демократичной стране, как США», — отмечает wohn***.

«Почему она жила в китайском квартале?» — недоумевает dlwo***.

«Если в Нью-Йорке не начнут что-либо делать с этим, то город утратит статус мировой столицы», — предполагает rkdq***.

«Когда-то я хотела жить в другой стране, однако позднее отказалась от этой идеи из-за различных социальных проблем, включая расизм», — пишет love***.