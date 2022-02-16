Брюссель, , 15:59 — REGNUM 16 февраля Суд ЕС постановил, что так называемый механизм обусловленности, который ставит использование финансирования из бюджета ЕС в зависимость от соблюдения государствами Евросоюза верховенства права, совместим с законодательством ЕС. Тем самым суд отклонил иск Польши и Венгрии против этого механизма. Об этом сообщает Polskie Radio.

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В Польше на данное решение успели негативно отреагировать. Так, заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета сказал журналистам, что «с сегодняшнего дня любое независимое решение Польши будет нести риск финансового шантажа, который был фактом в течение нескольких месяцев и сегодня был узаконен на заседании Суда ЕС».

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер подчеркнул, что данное решение Суда ЕС может применяться только в строго определенных ситуациях. «Только в момент, когда потенциальное нарушение государством-членом оказывало бы влияния на функционирование бюджету ЕС. Суд ЕС тем самым прямо говорит о том, что подобные нарушения будут иметь влияние на функционирование бюджета ЕС», — добавил он.

Напомним, Польша и Венгрия подали иск в Суд ЕС, требуя аннулирования постановления Еврокомиссии о привязывании выплат из бюджета ЕС к исполнению принципа верховенства права в той или иной стране. В иске Польши и Венгрии утверждается, что в договорах ЕС нет надлежащей правовой основы для его принятия, и что Брюссель превышает свои полномочия и нарушает принципы правовой определенности.