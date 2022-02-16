Рига, , 15:57 — REGNUM Жителей Латвии огорчили счета за отопление, полученные в январе 2022 года, но впереди ждет еще большая гонка роста тарифов. Об этом сообщил портал «МК-Латвия».

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Так, в настоящий момент на рассмотрении Государственной комиссии по регулированию общественных услуг находится 15 проектов повышения тарифа на тепло в разных городах страны.

Так, в ближайшее время заметное подорожание теплоэнергии ждет жителей Муцениеки, Закюмуйжы и Ропажи. В Муцениеки с 1 апреля 2022 года тариф на отопление вырастет на 143% — с 48,86 до 118,16 евро за мегаватт-час. В Ропажи тариф вырастет на 111% — с 55,59 до 117,40 евро, а в Закюмуйже — на 133% до 115,16 евро.

Болезненным повышение тарифа окажется для жителей Олайне. Прежний тариф на тепловую энергию в размере 41,69 евро за мегаватт-час действовал только до 20 января. С 1 февраля по 30 апреля 2022 года плата за отопление составит 70 евро за мегаватт-час.

При этом по расчетам реальная стоимость теплоэнергии в Олайне достигает 113,38 евро за мегаватт-час. Но жители все-таки получат пониженный тариф, поскольку разница будет покрыта за счет накопленной тепловым предприятием прибыли прошлых лет, предусмотренной для инвестиционных проектов.

Сообщается, что в марте плата за отопление вырастет и для жителей столицы Латвии — до 71,22 евро за мегаватт-час.С 1 октября 2021 года тариф на отопление для рижан составлял 57,31 евро за мегаватт-час, с ноября2021 года плата была повышена до 66,76 евро.

Также с 1 февраля2022 года подорожает отопление в расчетах счетов, которые получат жители Юрмалы в начале марта,— с 64,49 до 69,97 евро за мегаватт-час. В Мадоне с 1 марта тариф подрастет на 5% — с 50,68 до 53,23 евро, а с 1 мая — до 53,67 евро. Повышение небольшое, но все равно чувствительное, отмечает «МК-Латвия».